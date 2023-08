"Las palabras no bastan": Zendaya comparte desgarrador homenaje a Angus Cloud

La actriz Zendaya, protagonista de la serie "Euphoria", homenajeó en sus redes sociales a Angus Cloud, el fallecido actor con el que compartió créditos en la serie de HBO.

"Las palabras no bastan para describir la belleza infinita de Angus (Conor)", escribió la intérprete en un posteo de Instagram.

La ganadora del Emmy, cuyo personaje mantenía una cercana amistad con el de Cloud, continuó agradeciendo "haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y bondadosos y sonrisa brillante, o escuchar su contagioso cacareo de una risa".

"Sé que la gente usa esta expresión a menudo cuando hablando de quienes aman... "podían iluminar cualquier habitación que entraran", pero dejénme decirles que él era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo de esa manera. Por toda la luz ilimitada, amor y alegría que siempre logró darnos", expresó la exestrella de "Shake It Up".

Asimismo, la actriz llamó a los seguidores de la serie a ser "amables y pacientes" con el resto de sus compañeros, "ya que el dolor es diferente para todos".