Rainn Wilson reveló que le gustaría un especial post pandemia de "The Office"

Pese a que el final de "The Office" llegó hace casi 10 años, Rainn Wilson reveló que le gustaría reunirse con el elenco para un especial post pandemia.

"Hubiera sido muy divertido 'The Office' durante la pandemia, hubiera sido increíble", comentó el intérprete de "Dwight Schrute" durante el programa de Drew Barrymore, lanzando halagos a los guionistas de la serie, quienes le habrían dado "un giro hermoso" al especial.

El actor de 57 años continuó explicando cómo imagina la trama de este regreso, el que iniciaría con una llamada de la empresa para que los empleados regresen a la oficina, con todos oponiéndose.

"Entonces, 'Dwight' tiene que secuestrar a todos los miembros del elenco, uno a uno, y llevarlos a Dunder Mifflin de una manera oscura e inapropiada", explicó.

Ante la premisa propuesta por Wilson, la actriz y presentadora del talk show se mostró entusiasmada, afirmando necesitar estos capítulos "ahora mismo en mi vida".

La serie, adaptación estadounidense del programa inglés con el mismo nombre, estuvo al aire durante nueve temporadas y, aunque finalizó en 2013, sigue sumando seguidores, encontrándose en tres de las grandes plataformas de streaming: Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video.

"Soul Boom: Why We Need A Spiritual Revolution" author @rainnwilson shares what he thinks a pandemic episode of @theofficetv might have looked like. pic.twitter.com/cf9AmRWmT7