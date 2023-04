Taylor Swift llegó a Los Simpson: la serie parodió vídeo musical de la cantante

A lo largo de sus 34 temporadas, "Los Simpson" han tenido un sinfín de estrellas invitadas y referencias a la cultura pop y aunque Taylor Swift no ha llegado de manera oficial a Springfield, la serie animada ha homenajeado a la cantante con una evidente parodia durante su última emisión.

En el episodio "Fan-ily Feud", "Homero" debe afrontar las consecuencias de sus dichos sobre la estrella pop "Ashlee Starling", cuyos fanáticos comienzan a acosar al patriarca de la familia.

Si bien la cantautora estadounidense no es mencionada, la animación hace una clara alusión a "All Too Well: The Short Film" cuando "Lisa" enseña a su padre el nuevo vídeo musical de la cantante, inspirado en su historia de amor con "Marge", luego de que esta última estuviera en contacto con "Starling".

📺| 'The Simpsons' made a parody of "All Too Well: The Short Film" — The Swift Society (@TheSwiftSociety) April 25, 2023

En el clip, se ve a la pareja pasear en el campo durante el otoño, cenas con amigos y algunas discusiones, parodiando el vídeo clip de Swift, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien.

Además, una segunda referencia a la intérprete de "Look What You Made Me Do" puede verse en otra escena, cuando "Carl", amigo del protagonista, aparece usando una camisa de la gira de la artista titulada "The Look What You Made Me Sing Tour".

Los Simpsons hicieron una parodia de All Too Well: The Short Film y crearon una cantante “falsa” y hasta el nombre del tour tiene referencias a Taylor Swift



"The Look What You Made Me Sing" — La Tia Puercaylor (@LaPuercaylor) April 25, 2023

Si bien la doce veces ganadora del Grammy jamás ha aparecido en el icónico show de la familia amarilla, no es primera vez que es mencionada en el programa ya que, durante su temporada 28, el nombre de Swift apareció en el gag del pizarrón.