A pocas semanas de su estreno, la serie "That '90s Show" fue renovada para la temporada 2 por Netflix.

La "secuela" de "That '70s Show" fue confirmada por la plataforma de streaming solo dos semanas después del estreno el pasado 19 de enero.

La serie también durará más en su temporada 2: Netflix ordenó 16 episodios, frente a los 10 de la primera temporada.

That '90s Show is returning for season 2! pic.twitter.com/6UtsNQwrGT