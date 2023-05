Corte rectifica resolución y permite a TVN estrenar episodio de "Alma Negra" inspirado en caso Nibaldo

Este martes se anunció que la Corte de Apelaciones de Valparaíso había acogido el recurso de protección interpuesto por la familia de Nibaldo Villegas contra TVN, por lo que la estación estatal confirmó esta mañana que acataría la orden de la justicia y no estrenaría la segunda parte de la historia inspirada en el crimen del profesor.

Sin embargo, más tarde el mismo canal informó un error en la resolución, que fue rectificado por la Justicia y que permite que "Alma Negra" pueda emitirse este jueves.

"Hace unos minutos TVN fue notificado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de la rectificación de la resolución con ocasión del recurso de protección contra la serie de 'Alma Negra', rechazando la orden de no innovar (ONI). Dado lo anterior TVN emitirá mañana jueves, 04 de mayo, en su horario estelar, el segundo y último capítulo de la serie", indicó la estación televisiva en un comunicado.

"Como se ha hecho público en su difusión, 'Alma Negra' es una serie de ficción, inspirada en hechos criminales. Vale decir, si bien se inspira en un hecho criminal, existen diversos elementos dramáticos que no reflejan la realidad del caso (...) En ese sentido, el objetivo de la serie busca determinar la manera de pensar y actuar de personas que cometen una acción criminal, en ningún caso para justificar actos que son inexcusables, sino más bien como una herramienta para poder identificarlos a tiempo, de acuerdo a ciertos rasgos", afirmó la estación.

"TVN siempre defenderá su derecho constitucional de libertad de expresión y hará valer todos los argumentos que en derecho correspondan de acuerdo a la legislación vigente", concluyó la televisión pública.

LA CORRECCIÓN JUDICIAL

Desde el Poder Judicial se confirmó, en tanto, que "la Corte de Apelaciones de Valparaíso rectificó hoy –miércoles 3 de mayo- la resolución de fecha 2 de mayo y rechazó la orden de no innovar que buscaba paralizar cualquier mención publicitaria respecto de programa de televisión basado en el caso del homicidio calificado del profesor Nibaldo Villegas, ilícito perpetrado en agosto de 2018".

En un fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Patricio Martínez, Silvana Donoso y Juan Carlos Maggiolo– rechazó la solicitud incluida en el recurso de protección deducido por la familia de la víctima en contra de Televisión Nacional de Chile.

"Atendido el mérito de los antecedentes y con la nueva cuenta de la relatora, quien interpretó la votación en el sentido de acceder a dicha solicitud, en circunstancias que lo decidido fue negar lugar a aquella petición, se deja sin efecto la resolución de dos de mayo de dos mil veintitrés (...) en aquella parte que dio lugar a la orden de no innovar y, en su lugar se decide, no ha lugar a dicha petición", señala el nuevo fallo, acordado con el voto en contra de la ministra Donoso, quien estuvo por conceder la orden de no innovar pedida.