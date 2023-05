"¡Gané, gané, gané!": Claudia conserva reveló que está libre de cáncer en el final de "Brava"

Claudia Conserva dio a conocer que su médico de cabecera le confirmó que ya no quedaban rastros de cáncer en su cuerpo.

La noticia fue entregada en final de su polémico documental "Brava", que fue emitido durante la noche de este 25 de mayo en las pantallas de TVN.

En este capítulo, la animadora tuvo su última quimioterapia e ingresó a pabellón para la extirpación del tumor que fue detectado el 17 de junio del año 2022, tras realizarse un examen preventivo.

"Habrá un patólogo dentro del pabellón, para ver si sacaron toda la zona con cáncer. La biopsia se demora una semana", narró.

"Sabía que era muy importante qué dijera la biopsia durante la cirugía y cuando terminó, me dijeron que habían logrado sacar el tumor. El patólogo presente dijo que no había cáncer, pero mi esperanza era que coincidiera con los resultados", agregó.

"¡ESTOY LIBRE DE CÁNCER!"

La gran noticia fue entregada días después cuando Conserva viajó a la playa junto a su hermana. "Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen restos de cáncer", contó.

Demostrando su alegría, la conductora confirmó: "¡Estoy libre de cáncer! No se imaginan la alegría... estamos libres de cáncer. Estoy muy contenta. ¡Gané!".