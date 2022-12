Murió la diseñadora Vivienne Westwood, icono de la estética del punk y new wave

La diseñadora británica Vivienne Westwood, destacada por sus diseños innovadores y atrevidos, murió este jueves a los 81 años, informaron sus representantes.

Pionera por su estilo en los pasados años setenta, Westwood falleció en paz rodeada de su familia en el barrio de Clapham, en el sur de Londres, añadieron las fuentes.

Su marido y socio creativo Andreas Kronthaler, dijo este jueves: "Seguiré con Vivienne en mi corazón. Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante. Gracias cariño".

Westwood saltó a la fama pública cuando hizo ropa para la boutique que ella y Malcolm McLaren tenían en King's Road, que se conoció como SEX.

Su capacidad para sintetizar ropa y música dio forma a la escena punk británica de la década de 1970, dominada por la banda que manejaba McLaren, los Sex Pistols.

Westwood abrió cuatro tiendas en Londres y finalmente se expandió por toda Gran Bretaña y el mundo, vendiendo una gama cada vez más variada de productos, algunos de los cuales promovieron sus muchas causas políticas.

