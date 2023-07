Modelo de OnlyFans pilló a su profesor de básica entre sus suscriptores

Babi Palomas, una creadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, reveló que encontró a uno de sus profesores de enseñanza básica entre los seguidores que le compran videos y fotos.

La joven brasileña de 24 años reaccionó sin acomplejarse. "Me sorprendió que él estuviera ahí, pero no fue algo que me molestara. Mucha gente se suscribe a mi contenido sexy y es una persona más", dijo a DailyStar.

Palomas, que es licenciada en Administración de Empresas y vende contenido para adultos hace dos años en OnlyFans, cree que "cada uno es libre de hacer lo que quiera, mi perfil es público y no me escondo de nadie".

Según su relato, el profesor le habló por mensaje directo de Instagram y ella decidió seguir la conversación. El hombre la elogió por su contenido y por mostrar su lado más atrevido.

"Nada más normal que alguien que me conoce tenga curiosidad por ver más de mí", señaló Babi Palomas al citado medio.