Antes de la cinta roja: Noah Centineo será el joven "Rambo" en nueva película

En las selvas de Vietnam, antes de la famosa cinta roja en la frente y del combate cuerpo a cuerpo contra enemigos imposibles, hubo un joven soldado que todavía no sabía que se convertiría en leyenda. Ese es el punto de partida de "John Rambo", la nueva precuela de la icónica saga de acción, reportó Deadline.

El elegido para encarnar esta versión juvenil del héroe es Noah Centineo, un rostro conocido por la comedia romántica y el drama televisivo que ahora dará el salto al cine de acción. Tras conquistar a millones con "A todos los chicos de los que me enamoré" y "El Novato", el actor se prepara para asumir un perfil bastante diferente.

La dirección estará a cargo de Jalmari Helander, responsable de "Sisu", mientras que el guion correrá por cuenta de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Aunque Sylvester Stallone no participará en la producción, ha sido informado de cada paso y ya conoce al nuevo rostro que tomará el papel.

La historia explorará los años de formación de Rambo durante la Guerra de Vietnam, en el retrato más íntimo y crudo del personaje creado por David Morell. La producción de Millennium Media ya tiene un escenario en mente: las cámaras comenzarán a rodar en Tailandia a inicios de 2026.

Por su parte, Lionsgate, distribuidora de las dos entregas más recientes de la franquicia, es la favorita para llevar el filme a las salas. Desde su debut en "Rambo: Primera Sangre" (1982) hasta "Rambo: La última misión" (2019), la saga ha recaudado más de 800 millones de dólares en todo el mundo.

Con este proyecto, Noah Centineo podría dar el salto definitivo al estatus de estrella de acción, justo antes de ponerse en la piel de Ken Masters en la adaptación de "Street Fighter" que compartirá con Jason Momoa y Andrew Koji.