Anuncian a los actores protagonistas de la película de "The Legend of Zelda"

Tras varios meses de rumores y especulaciones, Nintendo finalmente presentó a los actores que protagonizarán su esperada película live action de "The Legend of Zelda".

A través de las redes oficiales de la compañía, Shigeru Miyamoto -creador de la saga y mandamás de Nintendo- anunció que los jóvenes actores Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth interpretarán a "Zelda" y a "Link" respectivamente.

"Estoy ansioso por ver cómo lucirán en la pantalla grande", agregó el japonés, quien también compartió imágenes de los actores aparentemente caracterizados como los personajes.

"The Legend of Zelda" es una de las franquicias más exitosas y populares en la historia de los videojuegos desde su nacimiento en 1986. A través de más de 20 entregas en las diversas consolas de Nintendo, la saga no sólo ha logrado vender más de 150 millones de copias, si no que también ha posicionado varios de sus juegos entre los mejores títulos de todos los tiempos.

La película live action de "The Legend of Zelda" llegará a los cines el 7 de mayo de 2027.