Critics Choice 2025: ceremonia es aplazada por los incendios en California

La ceremonia de los premios Critics Choice, que estaba prevista para celebrarse el próximo domingo 12 de enero en Santa Mónica (California), fue aplazada por los incendios que asolan Los Ángeles, consignó Variety.

El director de operaciones de la asociación de los premios, Joey Berlin, aseguró que "el show había sido oficialmente pospuesto", revelando más tarde que la premiación se llevará a cabo el 26 de enero.

"Esta tragedia que se está desarrollando ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que luchan contra los devastadores incendios y con todos los que se han visto afectados", compartió la organización de los premios en redes sociales.

Hay cinco incendios activos alrededor de Los Ángeles y ya hay un "alto número" de heridos, 80.000 personas- incluidas celebridades como Jennifer Aniston, Adam Sandler, Tom Hanks, Ben Affleck, entre otros- han tenido que huir de sus casas y el tráfico aéreo fue cancelado, según informaron las autoridades.

Además de esta gala, se cancelaron otras actividades ligadas al espectáculo como premiers de cine, eventos de algunas de las películas más nominadas con motivo de la temporada de premios, los premios AFI (del Instituto Americano de Cine Americano), previstos para este viernes, y una fiesta organizada el sábado por los premios BAFTA, de la academia de cine británica.

Los Critics Choice están considerados uno de los termómetros de los Óscar y se entregan por una asociación que está formada por 600 críticos y periodistas especializados que reconocen con estos premios la excelencia cinematográfica.

The 30th annual Critics Choice Awards ceremony has been postponed from January 12th to January 26th due to the catastrophic fires ravaging Southern California.



The rescheduled event will remain at the Barker Hangar in Santa Monica, California, and will broadcast live on E! and… pic.twitter.com/wCNQrszS54