Tópicos: Magazine | Cine

Denzel Washington y la cultura de la cancelación: "¿A quién le importa?"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El actor se no siente preocupado por "los seguidores" y la moda de cuestionar a figuras públicas por opiniones controversiales.

Denzel Washington y la cultura de la cancelación:
En medio de la promoción de "Highest 2 Lowest", película en la que es dirigido por Spike Lee, el actor Denzel Washington fue consultado si teme ser víctima de la "cultura de la cancelación", lanzando una potente respuesta: "¿A quién le importa?".

Washington y Lee conversaron con la periodista Jillian Hardeman-Webb de Complex News, quien les preguntó si han considerado ser víctimas de esta reacción de la opinión pública.

"¿Qué significa ser cancelado?", preguntó el ganador de dos Oscar, a lo que Hardeman-Webb respondió: "Significa que pierdes apoyo del público".

"¿A quién le importa? ¿Qué hace tan importante en primer lugar el apoyo del público? (...) No me importa quién está siguiendo a quién. No puedes liderar y seguir al mismo tiempo, y no puedes seguir y liderar al mismo tiempo", agregó.

"No sigo a nadie, sigo un espíritu celestial, sigo a Dios. No sigo al hombre, tengo fe en Dios. Tengo esperanza en el hombre, pero mira alrededor... no está funcionando muy bien. Olvídate de ser seguido, no puedes ser cancelado si no te sumas (a algo), no te sumes... no podría importarme menos"

