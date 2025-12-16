Disney desarrolla un spin-off en acción real centrado en Gastón de "La bella y la bestia"

Disney trabaja en un spin-off en acción real centrado en Gastón, uno de los personajes más reconocibles de "La Bella y la Bestia", en un proyecto que busca ampliar el universo de la clásica historia con una mirada enfocada en el antagonista, informó Variety

El guion estará a cargo de David Callaham, conocido por su trabajo en la más reciente película de "Godzilla", de acuerdo con el medio especializado. Por ahora, el estudio no ha anunciado quién asumirá la dirección, lo que indica que la producción se encuentra en una etapa inicial de desarrollo.

"La Bella y la Bestia", inspirada en un cuento popular francés, se estrenó en 1991 y se convirtió en la película más taquillera de Disney en ese momento. En 2017, la compañía lanzó una versión musical en acción real protagonizada por Emma Watson, que también obtuvo un amplio éxito comercial.

El personaje de Gastón es retratado como un hombre arrogante y corpulento que insiste en conquistar a Bella, pese al rechazo constante de ella a lo largo de la historia. En la adaptación de 2017, el rol fue interpretado por Luke Evans, aunque Variety señaló que un nuevo actor dará vida al personaje en esta producción derivada.

El proyecto se suma a la estrategia de Disney de revisitar sus clásicos animados con adaptaciones en acción real, con resultados dispares. Mientras "Blancanieves" fue un fracaso financiero, títulos como "La Bella y la Bestia" (2017), "El Rey León" y "Aladdín" (2019) lograron convertirse en éxitos multimillonarios.