La nominada "Marty Supreme" de Timothée Chalamet llega a los cines chilenos

La película "Marty Supreme" que protagoniza Timothée Chalamet confirmó su fecha de estreno en los cines chilenos.

El largometraje de Josh Safdie (codirector de "Uncut Gems") se estrena en los cines de Estados Unidos este 25 de diciembre tras haber recibido tres nominaciones a los próximos Globos de Oro.

La obra tiene a Chalamet interpretando a "Marty Mauser", un aspirante de tenismesista que logra cumplir sus sueños en la Nueva York de la década de los 50 y 60. Los detalles están basados parcialmente en la vida del deportista Marty Reisman.

"Marty Supreme" llegará a las salas de cine en Chile el próximo jueves 5 de febrero.