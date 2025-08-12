"Shrek 5" está muy, muy lejano: Anuncian nuevo cambio de fecha en su estreno

Han pasado más de dos décadas desde que "Shrek" rompió los moldes del cine animado, con un cuento de hadas al revés que conquistó tanto a niños como adultos. Ahora, Universal Pictures y DreamWorks Animation preparan el quinto capítulo de la saga, aunque los fanáticos deberán ser pacientes con el estreno...nuevamente.

El proyecto ya había cambiado de fecha una vez, al pasar de julio de 2026 a diciembre del mismo año. Ahora, según Variety, el estudio vuelve a retrasarlo, sin ofrecer una explicación detallada.

Sin embargo, la estrategia parece alinearse con el historial de grandes éxitos que Universal ha logrado al estrenar animaciones en temporada de verano, como "Mi villano favorito" o "Cómo entrenar a tu dragón".

Anteriormente, la cinta habría tenido que medirse con estrenos masivos como "Avengers: Doomsday" y "La era de hielo 6" de Disney. Con el cambio, llegará poco después del lanzamiento de "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" de Sony.

Los fans pueden respirar tranquilos en cuanto al espíritu de la saga: el elenco original, con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, volverá a dar voz a Shrek, Burro y Fiona. La gran novedad será Zendaya, que se suma al reparto. La dirección estará en manos de dos veteranos de la franquicia, Conrad Vernon y Walt Dohrn.

La nueva entrega llegará 25 años después de la primera película de 2001, que recaudó cerca de 500 millones de dólares, ganó el primer Oscar a mejor película animada y generó tres secuelas y dos spin-offs de "El gato con botas". La cita definitiva para reencontrarse con el ogro y su mundo será el 30 de junio de 2027.