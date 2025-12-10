Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.9°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

"Debe ser estúpida": Casa Blanca responde a Sabrina Carpenter por críticas contra ICE

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La polémica surgió luego de que una canción de la artista se usara en un video promocional del servicio de inmigración, lo que generó una respuesta directa desde el gobierno estadounidense.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La controversia entre Sabrina Carpenter y la Casa Blanca estalló luego de que la administración estadounidense utilizara su canción "Juno" en un video que mostraba redadas del ICE, provocando la indignación de la artista, quien calificó la acción como "diabólica y asquerosa".

En respuesta, la Casa Blanca, mediante su portavoz Abigail Jackson, emitió un comunicado tajante recogido por USA Today: "Aquí tienen un mensaje "Short n' Sweet" para Sabrina Carpenter: no vamos a pedir disculpas por deportar a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos de nuestro país".

Además, usando como referencia la canción "Manchild", la portavoz añadió: "Quien defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpida, ¿o será...lenta?".

Si bien el video fue borrado, poco después la Casa Blanca publicó una nueva publicación en X que reutilizaba un fragmento de la aparición de Carpenter en el programa "Saturday Night Live", donde aparece arrestando al comediante Marcello Hernández como parte de un sketch.

La publicación llamó a personas indocumentadas a entregarse, acompañada del mensaje: "Aviso de servicio público: si eres un inmigrante criminal, serás detenido y denunciado".

El episodio sumó a Carpenter a la creciente lista de artistas que han denunciado públicamente el uso no autorizado de su obra por parte de instituciones gubernamentales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada