"Debe ser estúpida": Casa Blanca responde a Sabrina Carpenter por críticas contra ICE

La controversia entre Sabrina Carpenter y la Casa Blanca estalló luego de que la administración estadounidense utilizara su canción "Juno" en un video que mostraba redadas del ICE, provocando la indignación de la artista, quien calificó la acción como "diabólica y asquerosa".

En respuesta, la Casa Blanca, mediante su portavoz Abigail Jackson, emitió un comunicado tajante recogido por USA Today: "Aquí tienen un mensaje "Short n' Sweet" para Sabrina Carpenter: no vamos a pedir disculpas por deportar a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos de nuestro país".



Además, usando como referencia la canción "Manchild", la portavoz añadió: "Quien defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpida, ¿o será...lenta?".

Si bien el video fue borrado, poco después la Casa Blanca publicó una nueva publicación en X que reutilizaba un fragmento de la aparición de Carpenter en el programa "Saturday Night Live", donde aparece arrestando al comediante Marcello Hernández como parte de un sketch.

La publicación llamó a personas indocumentadas a entregarse, acompañada del mensaje: "Aviso de servicio público: si eres un inmigrante criminal, serás detenido y denunciado".

El episodio sumó a Carpenter a la creciente lista de artistas que han denunciado públicamente el uso no autorizado de su obra por parte de instituciones gubernamentales.