"Deadbeat": Tame Impala anuncia su primer disco en cinco años
Será su primera producción desde "The Slow Rush".
Tame Impala, el proyecto encabezado por el australiano Kevin Parker, anunció su primer disco en cinco años.
El álbum bautizado "Deadbeat" será la primera producción del grupo desde "The Slow Rush" de 2020, e incluirá el ya lanzado single "End of summer" y el recién estrenado "Loser".
La canción fue acompañada por un videoclip protagonizado por el actor Joe Keery (Stranger Things, Fargo), quien además tiene su proyecto musical Djo que estará en Lollapalooza Chile 2026.
El nuevo disco de Tame Impala se lanzará el próximo 17 de octubre.