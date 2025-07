Foo Fighters ya tiene nuevo baterista tras el despido de Josh Freese

El grupo Foo Fighters consiguió nuevo baterista tras el abrupto despido de Josh Freese hace unos meses.

Desde la sorpresiva muerte de Taylor Hawkins en 2022, la banda ha vivido años turbulentos. Tras reponerse con el notable álbum "But here we are", su líder Dave Grohl se vio envuelto en un escándalo amoroso que le valió un duro quiebre en su matrimonio.

Ante la ausencia de Hawkins, los autores de "Monkey Wrench" decidieron contratar al músico Josh Freese (A Perfect Circle) para concretar la gira de promoción del mencionado disco.

Nuevo baterista de Foo Fighters

Pese al buen desempeño de Freese en la batería, el grupo decidió cortar la relación laboral con el intérprete pese a que tiene un puñado de shows confirmados para 2025.

El portal Hollywood Reporter reveló que Foo Fighters ya tiene nuevo baterista: se trata de Ilan Rubin, un músico estadounidense de 37 años que acumula créditos como músico en vivo de la banda Nine Inch Nails.

En paralelo Nine Inch Nails confirmó a Josh Freese como el nuevo baterista para su formación en vivo.