Journey se despide de la música con una gira para 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los autores de "Open Arms" confirmaron decenas de conciertos en Estados Unidos.
El grupo Journey anunció su despedida de la música con una masiva gira de conciertos para 2026.
A través de sus redes sociales los autores de "Open Arms" confirmaron decenas de shows en Estados Unidos que comenzarán en febrero y culminarán en julio.
Por ahora no hay otros países confirmados para ser parte de la gira final de Journey.
De concretarse su despedida, Journey pondrá fin a una carrera musical de más de 50 años que sólo se vio interrumpida entre mediados de los 80 y mediados de los 90.
