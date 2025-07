Muere la icónica cantante Connie Francis: De sus éxitos en los '60 a ser viral en TikTok

La icónica cantante estadounidense Connie Francis, conocida por su carrera en la década de los '60 y su reciente éxito en redes sociales, falleció a sus 87 años.

La artista gozó de gran popularidad a mediados del siglo pasado con canciones como "Stupid Cupid," "Who's Sorry Now", "Frankie" y "Where the Boys Are", con cerca de 200 millones de singles vendidos en todo el mundo.

En los últimos meses su canción "Pretty little baby" se convirtió en tendencia en TikTok y retornó a las listas de éxitos a 63 años de su lanzamiento.