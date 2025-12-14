Síguenos:
Dakota Johnson interpretó "Madeline" junto a Lily Allen

Publicado: | Fuente: YT/Saturday Night Live
La actriz Dakota Johnson protagonizó un viralizado momento en "Saturday Night Live", al participar junto a la cantante Lily Allen en la interpretación de la canción "Madeline", durante la cual estuvo oculta tras un telón, apreciándose solamente su silueta.

Luego, salió a escena y recitó las frases habladas del tema, en el que Allen comenta que ella y su pareja "tenían un acuerdo: ser discretos y no ser descarados. Y tenía que haber un pago. Tenía que ser con desconocidos. Pero tú no eres una desconocida, Madeline".

