La actriz Dakota Johnson protagonizó un viralizado momento en "Saturday Night Live", al participar junto a la cantante Lily Allen en la interpretación de la canción "Madeline", durante la cual estuvo oculta tras un telón, apreciándose solamente su silueta.

Luego, salió a escena y recitó las frases habladas del tema, en el que Allen comenta que ella y su pareja "tenían un acuerdo: ser discretos y no ser descarados. Y tenía que haber un pago. Tenía que ser con desconocidos. Pero tú no eres una desconocida, Madeline".

