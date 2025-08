Revelan la causa de muerte de Ozzy Osbourne

A dos semanas de la muerte de Ozzy Osbourne, se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento.

De acuerdo al certificado de defunción, obtenido por The New York Times, el "príncipe de las tinieblas" sufrió: "(a) Paro cardíaco fuera del hospital (b) Infarto agudo al miocardio (c) Enfermedad de la arteria coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica (causas articulares)".

Cabe recordar que en 2019, el vocalista de Black Sabbath fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, retirándose oficialmente de los escenarios con "Back to the Beggining", un show junto a la banda que se llevó a cabo el pasado 5 de julio.

En tanto, el deceso de la leyenda musical fue confirmado el 22 de julio, a través de un comunicado emitido por su familia.

"Con más tristeza de las que pueden expresar las palabras reportamos que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo rodeado por su familia y lleno de amor", escribieron en el documento.

Posteriormente, se supo que un helicóptero con personal médico llegó a la mansión de la voz de "War Pigs", donde estuvieron aproximandamente dos horas intentando reanimarlo, sin éxito.

Finalmente, la ciudad de Birmingham -cuna del grupo de metal- despidió a Osbourne con un multitudinario funeral la semana pasada, en el que estuvo presente su viuda Sharon y el resto de la familia.