"Promesa cumplida": Shakira conmueve a Buenos Aires con tributo a Gustavo Cerati

La artista colombiana Shakira sumó un momento emotivo a su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" durante su presentación del 8 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, donde rindió un homenaje inesperado al músico argentino Gustavo Cerati.

El tributo se convirtió en el punto más comentado de la noche. En medio del repertorio, la cantante interpretó "Día Especial", tema incluido en "Fijación Oral Vol. 1" y compuesto junto al exlíder de Soda Stereo.

Shakira dedicó unas palabras al músico argentino y a la relación artística que los unió: "Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial. Por eso nuestra amistad durará para siempre. Promesa cumplida".

Las pantallas del estadio proyectaron imágenes del artista fallecido en 2014, mientras el público respondió con una ovación prolongada. La interpretación marcó el regreso en vivo de la canción, que no era parte de sus conciertos desde 2007, cuando tocaron juntos en Alemania.