Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Air Supply vuelve a Chile a celebrar 50 años de carrera: Fecha y recinto confirmados

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Graham Russell y Russell Hitchcock acumulan varias presentaciones en el país.

El exitoso dúo australiano Air Supply anunció su retorno a Chile con un concierto que pretende celebrar sus 50 años de carrera musical.

El conjunto liderado por Graham Russell y Russell Hitchcock volverá al país en el marco de estos festejos, los cuales incluyen la edición de un nuevo disco de estudio titulado "A Matter of Time", el estreno de una obra de Broadway y una biopic llamada "All Out of Love: The Air Supply Story".

¿Cuándo y dónde es?

La nueva actuación de Air Supply en Chile quedó programada para el 16 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 horas de este jueves 14 de agosto a través de Puntoticket.

En portada