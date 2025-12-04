Los Jaivas confirman a los artistas invitados para su show en el Estadio Nacional
La histórica banda nacional celebrará seis décadas de trayectoria con un concierto que reunirá a figuras clave de la música chilena.
Los Jaivas confirmaron este miércoles a los músicos que participarán en su espectáculo "Los Jaivas, Siempre", programado para el 7 de diciembre en el Estadio Nacional, instancia que conmemora más de seis décadas de trayectoria de la agrupación.
Uno de los momentos centrales del evento, será la interpretación completa de "Alturas de Machu Picchu", obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda. Además de un repertorio que forma parte del patrimonio musical chileno, con títulos como "Todos Juntos", "Mira Niñita", "La Conquistada", "Canción del Sur", "Mambo de Machaguay" e "Hijos de la Tierra".
Por otra parte, la banda anunció a artistas que, desde sus propios caminos, han dialogado con su obra y su influencia en la cultura chilena. Entre ellos figuran:
Las últimas entradas para el espectáculo están disponibles a través de Ticketmaster.
