TINI confirma "TOUR FUTTTURA" en Santiago: Fecha y venta de entradas

La artista argentina Martina Stoessel, conocida como TINI, confirmó su regreso a Chile con "TOUR FUTTTURA," espectáculo que promete un montaje de gran escala que promete una experiencia inmersiva y sensorial.

Con una puesta escénica de tres horas, cuerpo de bailarines, banda en vivo y narrativa dividida en tres actos, el concierto recorre la trayectoria de la cantante desde su debut televisivo hasta su actual etapa artística.

El estreno de "TOUR FUTTTURA" se realizó el 25 de octubre en Buenos Aires, ante 30 mil asistentes y con múltiples funciones agotadas.

Las presentaciones contaron con invitados especiales como Juanes, el dúo Miranda y Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien viajó para interpretar "We Pray" y "Carne y Hueso" junto a la artista.

Venta de entradas

La artista aterrizará el jueves 12 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional, espacio elegido por su capacidad y magnitud para recibir una producción concebida como obra total

La venta de entradas comenzará el jueves 11 de diciembre a las 12:00 pm, a través de Ticketmaster. Habrá una preventa exclusiva para clientes de un auspiciador, la que se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock.

La venta general se habilitará una vez finalizado el periodo de preventa.