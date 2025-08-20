Universidad de Buenos Aires entregó doctorado Honoris Causa a Charly García

Este miércoles, la Universidad de Buenos Aires otorgó a Charly García el ya anunciado doctorado Honoris Causa como reconocimiento a su trayectoria artística y al impacto político de su obra.

La ceremonia contó con una breve aparición del autor de "Yendo de la cama al living", siendo homenajeado por el cuerpo docente, alumnos y otros de la Facultad de Filosofía y Letras.

"Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora, pasaré a llamarme 'Doctor' Charly García", dijo el músico al recibir su diploma, saliendo del lugar poco después en su silla de ruedas, consignó la revista Rolling Stone.

Tras recibir ovaciones de parte de los presentes, músicos egresados de dicha instutición interpretaron clásicos del ícono del rock argentino.

"Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly (...) El homenaje a Charly García en la universidad pública celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina", declaró Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras.

Bajo esta línea, Manetti añadió: "Charly es nuestra realidad, es la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación. Pero también de las debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera. Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular (...) Muchísimas gracias, Charly García".