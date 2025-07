Actriz Denise Richards denunció abusos físicos de su exesposo: "Temí por mi vida"

La actriz Denise Richards, conocida por ser parte de cintas como "Scary Movie" y "Criaturas Salvajes", interpuso una denuncia contra su exesposo Aaron Phypers por violencia doméstica.

De acuerdo a los documentos judiciales, obtenidos por el portal Page Six, la intérprete de 49 años declaró que el también actor -cuya relación acabó a inicios de mes tras seis años de matrimonio- la agredió luego de que esta le informara que él y su familia debían abandonar la vivienda que compartían.

"Durante casi dos horas, Aaron se acercó repetidamente a cinco centímetros de mi cara y me gritó insultos degradantes, incluso me llamó 'p... de mierda' y me gritó: 'nadie te quiere'", dijo la artista, señalando que los hechos ocurrieron el 4 de julio.

Al día siguiente, el canadiense regresó al inmueble para agredir físicamente a la ex de Charlie Sheen: "Me golpeó violentamente la visera del sombrero con el dorso de la mano, provocando que este saliera volando de mi cabeza. Eso me asustó, me aterrorizó y temí por mi vida", declaró.

En los documentos, la actriz también reveló que sufrió varios abusos por parte de Phypers a lo largo de su relación, pero que dudaba en divorciarse ya que este solía amenazar con asesinarla o suicidarse.

Además, Richards incluyó pruebas de las brutales golpizas que sufrió -donde luce varios moretones en su rostro-, solicitando una orden de alejamiento, la que le fue concendida.

Por su parte, Phypers negó las acusaciones, afirmando a US Weekly que se trata de "un invento" y que cuenta con pruebas suficientes para probar su inocencia. Asimismo, solicitó que se le otorgara manutención conyugal.