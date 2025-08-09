Benjamín Vicuña se reencuentra con sus hijos menores tras polémico viaje a Turquía

A dos semanas del polémico viaje de Eugenia "China" Suárez a Turquía junto a sus hijos, Benjamín Vicuña se reencontró con Magnolia y Amancio.

La noche del viernes, el actor chileno -que reside en Buenos Aires, Argentina- llegó al aeropuerto Ezeiza para recoger a los menores, en compañía de su hijo Benicio, fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain.

Si bien, el intérprete fue abordado por la prensa trasandina, solo dijo estar "muy feliz, vengo a buscar a mis hijos".

Respecto a las posibilidades de que los niños se muden al país del medio oriente junto a su madre y el futbolista Mauro Icardi, pareja actual de la ex "Casi Ángeles", el artista evitó entrar en detalles: "No voy a hablar de eso ahora, no voy a hacer una conferencia de prensa, nada más vine a buscar a mis hijos".

El reencuentro se concretó alrededor de las 22:30 horas, cuando Marcela Riveiro, madre de Suárez, cruzó la puerta de llegada junto a los pequeños, acompañada también de Rufina Cabré, hija mayor de la "China" con el actor trasandino Nicolás Cabré.

En tanto, los menores corrieron a abrazar a su padre y hermano, retirándose del aeropuerto a Vicuña.