¿Fue por infidelidad? Marido de Vale Roth habló sobre el quiebre

"Voy a hablar por única vez y primera vez de este tema", dijo el dentista Miguel de la Fuente, al iniciar un video que publicó en sus redes -en el que desactivó los comentarios- y en el que habló sobre el quiebre de su relación con Valentina Roth.

Casado hace más de dos años con la mediática, De la Fuente se reconoció "un poquito hasta acá" con las versiones de la prensa de farándula, que apuntaron a que Roth le habría sido infiel e incluso con una persona en particular: el otrora "Yingo" Camilo Huerta.

"Hace dos meses que se filtró que nos estábamos separando con la Valentina, hice un par de comentarios que se sacaron totalmente de contexto, yo nunca he hablado de infidelidad. Esta separación no es por un tema de que yo fui infiel con la Valentina o que la Valentina fue infiel ni nada. También aclarar que a Camilo lo conozco hace un tiempo, tenemos la mejor de las ondas, nunca lo he involucrado en nada. No tiene nada que ver con la Valentina, son amigos hace mucho tiempo", lanzó.

Además, dijo que "aquí no hay un audio", en relación a lo que afirmaron Hugo Valencia y Adriana Barrientos en el programa "Zona de Estrellas".

"Hace mucho tiempo que dejé de mandar audios porque me clonaron la voz con inteligencia artificial y extorsionaron a una persona de mi familia. Por lo tanto, la gente que anda diciendo que hay un audio, es totalmente falso. La semana pasada era Kike Acuña, ahora es Camilo Huerta, ¿la próxima semana quién va a ser?", criticó.

Por ello, finalizó, "que la gente estúpida que anda hablando leseras se quede calladita, porque detrás de esto hay una familia, hay niños. Yo me estoy separando por otro tipo de cosas, que no viene al caso ventilar ni contar, sí tuve unas declaraciones desafortunadas, pero yo nunca dije infidelidad o algo por el estilo".