Felipe Parra defiende a Pamela Leiva en medio de polémica por dichos ofensivos

El comediante e imitador, Felipe Parra, abordó públicamente la polémica que surgió tras los insultos emitidos contra Pamela Leiva por parte de Karen Henríquez Fuentes, esposa de Mauro Rivera, mánager del artista.

La controversia se originó luego de que la pareja del mánager de Felipe Parra respondiera una historia de la humorista con comentarios ofensivos sobre su físico: "Watona", le escribió.

La comediante respondió públicamente, manifestando su molestia y cuestionando el tono de los mensajes: "Saben cuántos de este recibo al día??? Y esta persona me sigue!! Ya no sé qué onda la locura de la gente", escribió, lo que generó una rápida reacción entre usuarios y amplificó el conflicto en plataformas digitales.

Tras la exposición del caso, la autora de los comentarios ofreció disculpas públicas a Leiva: "Fue un comentario desatinado, se me pasó la mano". Mientras que el mánager del imitador quedó indirectamente involucrado en la situación, pese a no haber participado en los hechos.

"Somos adultos"

En declaraciones al programa "¡Hay que decirlo!", de T13, Parra explicó que: "Ni siquiera conozco, prácticamente nada, a la polola de mi mánager. Conversé con él y tengo entendido que ella ya le pidió disculpas [a Pamela], lo que me parece bien, corresponde".

El imitador decidió referirse al tema debido a que comparte espacio laboral con Pamela Leiva en un programa de Mega: "No quiero que haya mala onda entre ella y yo, ella es bastante madura", afirmó.

Parra también fue enfático sobre Henríquez: "No comparto su forma de actuar. Mi mánager estaba afectado porque se siente entre la espada y la pared, por lo que le digo yo y cómo estaba la otra persona, pero es válido (...) Yo no me puedo hacer responsable de lo que hace mi mamá. Somos adultos", sostuvo el artista.

Por su parte, Pamela Leiva relató: "Ella me llena de muchos mensajes de que esto le trajo consecuencias, que la están insultando. Nunca fue mi intención exponerla, ni mucho menos que la traten mal. Yo, todavía enojada, le dije que piense antes de actuar", comentó.

Además, restó responsabilidad al mánager de Parra y cerró el episodio refiriéndose a él: "Pobrecito él que se ve expuesto en una situación que no tiene culpa, un acto que comete su pareja. No te deseo mal, pero ojalá te pateen".