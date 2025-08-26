Fran Virgilio reaparece tras escándalo de Karol Lucero: "Enfocada en cuidarme"

Fran Virgilio habló por primera vez sobre el acto de infidelidad que confesó su esposo Karol Lucero con una joven conocida como DJ Isi Glock.

A través de sus redes sociales, la influencer agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en los últimos días y señaló que ha estado "enfocada en cuidarme y con terapia".

"Estos procesos son largos pero también de mucho aprendizaje", agregó Virgilio, que además mencionó a su círculo cercano como contención en esta etapa.

La dura indirecta de Fran Virgilio a Karol Dance

Además aprovechó de criticar a su esposo, quien el viernes pasado visitó el programa "Only Fama" para hablar de este escándalo a cambio de una millonaria cifra.

"Nunca he hablado (en los medios) y esta no será la excepción. No podría lucrar con algo que me genera tanto dolor", remató.