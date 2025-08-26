Fran Virgilio reaparece tras escándalo de Karol Lucero: "Enfocada en cuidarme"
El exanimador confesó haberle sido infiel a su esposa, lo que provocó un quiebre en la pareja.
Fran Virgilio habló por primera vez sobre el acto de infidelidad que confesó su esposo Karol Lucero con una joven conocida como DJ Isi Glock.
A través de sus redes sociales, la influencer agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en los últimos días y señaló que ha estado "enfocada en cuidarme y con terapia".
"Estos procesos son largos pero también de mucho aprendizaje", agregó Virgilio, que además mencionó a su círculo cercano como contención en esta etapa.
Además aprovechó de criticar a su esposo, quien el viernes pasado visitó el programa "Only Fama" para hablar de este escándalo a cambio de una millonaria cifra.
"Nunca he hablado (en los medios) y esta no será la excepción. No podría lucrar con algo que me genera tanto dolor", remató.