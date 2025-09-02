Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Hermana de Felipe Camiroaga comparte inédita foto del animador: "Profundamente unidos"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

A 14 años de la tragedia de Juan Fernández, Soledad Camiroaga recordó al querido rostro de TV.

Hermana de Felipe Camiroaga comparte inédita foto del animador:
A 14 años de la tragedia de Juan Fernández, la hermana de Felipe Camiroaga lo recordó con una inédita fotografía. 

A traves de su cuenta de Instagram, Soledad Camiroaga compartió una postal junto al querido animador.

"Hoy el corazón late fuerte por los dos...Por Felipe, que desde el cielo sigue presente en la memoria y el cariño de todo un país", escribió.

Bajo esta línea, la fotógrafa reveló que su padre, Jorge Camiroaga, "hoy enfrenta una operación al corazón con la misma fortaleza y ternura que siempre lo han definido".

"Esta foto del '98, en la piscina nos muestra como eran regalones, luminosos, profundamente unidos. Porque cuando el amor es real, nunca se va", cerró.

Cabe recordar que en la tragedia aérea, ocurrida el 2 de septiembre de 2011, un avión de la Fuerza Aérea de Chile impactó contra la superficie del mar, cobrando la vida de veintiún personas, incluyendo un equipo de TVN encabezado por Camiroaga. 

