Ibiza: Policías controlaron a Leonardo DiCaprio a la entrada de una fiesta y no lo reconocieron

El actor Leonardo DiCaprio vivió un momento inusual en Ibiza, cuando agentes de policía lo detuvieron para revisarlo antes de entrar a una fiesta de tequila.

Según un video obtenido por Daily Mail, el intérprete, de 50 años, vestía de negro con su clásica gorra y una cadena, y esperaba pacientemente mientras revisaban a sus acompañantes.

En el registro se escucha a una mujer decir: "Me están registrando por completo en este momento". No está confirmado si se trataba de su pareja, la modelo Vittoria Ceretti, de 27 años, quien lo acompañaba en la isla.

Fuentes citadas por Page Six aclararon que el protagonista de "Titanic" no fue blanco de un control selectivo, sino que "a cada persona se le revisó y pidió identificación" antes de ingresar, incluso a otras celebridades presentes.

Los policías españoles simplemente no lo reconocieron, en principio, aunque "hicieron una doble toma y luego lo dejaron entrar", dijeron las fuentes.

La velada, organizada en una villa privada por la marca Patrón y el actor y cantante español Arón Piper, contó con invitados como Kendall Jenner y Tobey Maguire, amigo cercano de DiCaprio.

No todos tuvieron acceso: según Daily Mail, Travis Scott fue rechazado en la entrada.

@dailymail This is the awkward moment Leonardo DiCaprio is stopped and searched by police who don't recognize him outside an exclusive Ibiza party. In new footage, recorded earlier this month and obtained exclusively by the Daily Mail, the 50-year-old Hollywood star is seen held up in the street with his girlfriend, 27-year-old model Vittoria Ceretti, and a retinue of pals. A woman, who could be Ceretti, can be heard saying, 'they are searching me right now, full on', as DiCaprio – who has ditched his usual facemask – holds out the contents of his pockets to be inspected by the Spanish cops. Read more at Daily Mail #celebrity #entertainment #leonardodicaprio ♬ original sound - Daily Mail