Joaquín Méndez sobre las funas de Karol Dance: "Se cae en estas cosas"

El animador Joaquín Méndez se sinceró sobre las funas de su amigo Karol Lucero, quien ha protagonizado varias polémicas debido a sus acciones y declaraciones.

En el programa "Only Friends", el rostro de Mega abordó críticamente las controversias del exYingo: "Yo tengo una mirada bastante cruda de lo que sucedió con Karol", aseguró. "Hay una sucesión de errores no forzados. Me acuerdo que nuestro director Pablete nos comentaba y nos decía 'sí siguen tirando del hilo, se va a cortar".

"Karol Lucero es una persona que va al límite, después vienen todos los errores no forzados (...) Mi lectura un poco es, que yo siempre la hablo con él directamente, es algo que se lo he dicho en reiteradas oportunidades, que creo que hay que bajar el gorro y decir 'me equivoque'", continúo.

En este contexto, Daniel Valenzuela señaló que con Lucero "no hay autocrítica", a lo que el conductor de "La Hora de Jugar" respondió: "O sí, pero a su manera. Puede ser una autocrítica que sea distinta a la de los demás".

"Cuando nosotros charlamos, yo decía 'para mí, hay que bajar la cabeza y decir me equivoqué con ciertos temas que son de opinión cultural, no sé, Felipe Camiroaga", añadió el trasandino. "Lo quiero muchísimo, es una persona súper hábil, muy inteligente, pero que se cae en estas cosas que para mí podrían ser mucho más fáciles de sortear".

Finalmente, Méndez declaró: "Yo creo que él no lo ve. Hemos hecho un ejercicio, yo me he acercado a él, yo le he dicho 'a ver, qué pasó, pensemos por qué pasa esto, si hay una vez y chocó contra una pared, chocó contra una pared".