La Pola acusa de "homofobia" a Kike Morandé: "Me hacía el vacío"

El transformista y comediante Fernando Vergara, mejor conocido como La Pola, se lanzó contra Kike Morandé al recordar su paso por "Morandé con Compañía".

En el programa web "Acorralados con Yoyi", el humorista aseguró haber tenido una mala experiencia con el animador del extinto espacio televisivo: "La verdad, no muy grata. Sí me atendió bien la productora que es la Ina Sáez, ella me atendió muy bien, demasiado bien".

"Cuando llegaba el momento de grabar, el Kike se alejaba. Yo me ganaba al lado de él y se corría, me hacía como el vacío", reveló sobre la figura televisiva.

En este contexto, señaló al también empresario como "homofóbico", asegurando que este ni siquiera lo saludaba: "Yo firmé contrato con Mega, no con el programa Coliseo. Fui tres veces. La primera vez (Kike) se alejó, y después la segunda y tercera no estaba en el estudio".

Asimismo, Vergara dejó entrever que la discriminación del animador fue el motivo por el que se alejó de la pantalla chica.

"Duele. Te lo vuelvo a repetir: yo alimentaba, daba mi aporte al programa y era bueno. Entonces, yo creo que si hubiera seguido trabajando ahí, yo estaría en El Muro en Chilevisión ahora, pero por él creo que no", sentenció.