Mane Swett sufre duro revés: se quedaría sin opciones para recuperar a su hijo

Un duro golpe habría recibido Mane Swett en medio de la batalla legal para recuperar la custodia de su hijo Santiago, cuya tuición está a cargo de su padre, el estadounidense John Bowe, que no devolvió al niño tras unas vacaciones el 2023.

De acuerdo a LUN, la actriz nacional -que perdió el caso en tres ocasiones- recurrió a la Suprema Corte de Estados Unidos para revocar el fallo, pidiendo en marzo una prórroga de 60 días para conseguir el dinero del litigio.

Sin embargo, el plazo que la justicia otorgó a la actriz vence este jueves 22 de mayo y, según informó el citado medio, la intérprete "cuenta con recursos limitados para financiar el litigio. Este proceso ha sido costoso para la señora (Mane) Swett y ha afectado gravemente su capacidad laboral".

"El papá de la señora Swett murió y ella está esperando fondos de su patrimonio, los que planea usar para continuar la lucha legal por su hijo", especificaron en una nueva solicitud de extensión, que rechazó aplazar la fecha hasta el 21 de julio.

Asimismo, indicaron que la artista "está en el proceso de búsqueda de una persona que cuide a su hermana, que sufre cierta discapacidad. Esas complicaciones le han impedido abordar rápidamente estas importantes cuestiones legales".

No obstante, estos argumentos no fueron suficiente para el tribunal estadounidense, quienes rechazaron la petición y, de no presentar la costosa apelación esta semana, Swett perderá la oportunidad de recuperar la tuición, dejando al menor a cargo de su padre de forma definitiva.