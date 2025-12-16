Muere Anthony Geary, actor de "Hospital General" y ocho veces ganador del Emmy

El mundo de la televisión estadounidense despide a Anthony Geary, reconocido actor y ocho veces ganador del premio Emmy, quien falleció a los 78 años.

Según informó el medio TVInsider, el actor murió el pasado 14 de diciembre a raíz de complicaciones derivadas de una operación programada, realizada tres días antes. La noticia fue confirmada públicamente por su esposo, Claudio Gama, quien dio a conocer el fallecimiento tras el difícil proceso vivido por el artista y su entorno.

"Fue un shock para mí, nuestras familias y nuestros amigos. Durante más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, mi compañero, mi esposo", expresó Gama, de acuerdo con lo consignado por el citado medio.

Geary nació el 29 de mayo de 1947 en Coalville, Utah, y creció en un hogar mormón. Durante sus estudios en la Universidad de Utah, su talento fue advertido por el actor Jack Albertson, quien lo integró a una producción teatral itinerante, marcando el inicio de una sólida carrera sobre los escenarios.

A lo largo de su vida profesional, participó en más de 50 obras teatrales, sin abandonar nunca su vínculo con el teatro. A fines de la década de 1960, el actor se trasladó a Los Ángeles, donde desarrolló su trayectoria en televisión, con apariciones en series como "The Partridge Family,The Mod Squad" y "All in the Family".

En 1978, su carrera dio un giro decisivo al ser elegido por la productora Gloria Monty para interpretar a Luke Spencer en "Hospital General", papel que lo proyectó a la fama internacional como una figura clave de la televisión.