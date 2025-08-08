Alicia Silverstone confirma el regreso de "Ni idea" con una serie para Peacock

La actriz Alicia Silverstone dio un adelanto exclusivo durante su visita a Today sobre el proyecto que desarrolla con Peacock, donde retomará su icónico papel como la ingeniosa Cher Horowitz tres décadas después del estreno de la película original.

"Estamos en las primeras etapas, pero el objetivo es honrar todo lo que el público ama de 'Ni idea' y de Cher", compartió Silverstone con visible entusiasmo. La producción contará con la participación clave de Amy Heckerling, directora y guionista del filme de 1995, junto a los creadores de "Gossip Girl", Josh Schwartz y Stephanie Savage, lo que garantiza una mezcla entre nostalgia y una mirada contemporánea.

A diferencia de la serie de los 90, que continuó sin Silverstone, o del fallido reboot de 2020 centrado en Dionne (personaje de Stacey Dash), esta versión promete ser una continuación auténtica con la Cher original. "Queremos respetar la esencia, pero también traer algo nuevo", añadió la actriz, quien además es productora ejecutiva.

El anuncio revive el legado de un filme que transformó a Silverstone en ícono generacional: "La gente dice: 'Debes estar harta de eso'. Pero, ¿harta de qué? ¿De que les guste la película en la que saliste? Realmente no hay nada mejor", reflexionó en una entrevista con Vogue en 2020.

Ahora, con 48 años y tras protagonizar el drama "Irish Blood", la actriz se prepara para un reto aún mayor: devolverle a Cher su lugar en la cultura pop, sin perder el humor mordaz y el estilo que la definen.