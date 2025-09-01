"Brilla en cualquier escenario": Pastelito Jr. es el nuevo confirmado de "Fiebre de Baile"

El regreso de "Fiebre de Baile" va tomando forma cada vez más, y es que este lunes, el estelar de Chilevisión confirmó la participación de Pastelito Jr.

El artista circense, hijo de Agustín Maluenda -que dio que hablar el año pasado al tener una relación con la hija de Ruperto, Antonella Henríquez-, probará una nueva faceta artística, donde pondrá a prueba sus habilidades en la pista de baile.

"En mi familia el talento es tradición", dijo el joven en un clip de redes sociales, señalando que si bien, en el circo hay "varias destrezas", no sabe si estás ayudarán en la competencia.

Bajo esta línea, Maluenda mencionó que quiere ser "audaz, arriesgado y darlo todo por el baile".

"Vengo a demostrar que un artista de circo brilla en cualquier escenario", sentenció el artista, que ha hecho carrera internacional.

Anteriormente, Pastelito Jr. puso a prueba sus habilidades en el canto al participar del programa "The Voice".

Así, el joven se convierte en el cuarto participante en la lista de confirmados del programa, conformada por Cony Capelli, Nicole "Luli" Moreno y Kike Acuña.