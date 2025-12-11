Esteban Paredes se retira de "Fiebre de Baile" por lesión: Camila Andrade volverá pese a ser eliminada
El exfutbolista fue uno de los concursantes más emblemáticos del programa.
Chilevisión anunció la salida del exfutbolista Esteban Paredes de la competencia de "Fiebre de Baile" y confirmó el regreso de Camila Andrade al espacio.
A través de un comunicado señalaron que "Esteban Paredes deberá retirarse producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación continúe con normalidad".
"Agradecemos el compromiso, dedicación, esfuerzo y talento que Esteban puso durante su participación donde demostró su progreso y recibió permanentemente el cariño del público", agregaron.
En ese sentido anunciaron que Camila Andrade, la más reciente eliminada del programa, regresará a "Fiebre de baile" y "tomará el lugar que el exfutbolista dejó".
