Esteban Paredes se retira de "Fiebre de Baile" por lesión: Camila Andrade volverá pese a ser eliminada

Chilevisión anunció la salida del exfutbolista Esteban Paredes de la competencia de "Fiebre de Baile" y confirmó el regreso de Camila Andrade al espacio.

A través de un comunicado señalaron que "Esteban Paredes deberá retirarse producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación continúe con normalidad".

"Agradecemos el compromiso, dedicación, esfuerzo y talento que Esteban puso durante su participación donde demostró su progreso y recibió permanentemente el cariño del público", agregaron.

En ese sentido anunciaron que Camila Andrade, la más reciente eliminada del programa, regresará a "Fiebre de baile" y "tomará el lugar que el exfutbolista dejó".