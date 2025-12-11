Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.0°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión

Esteban Paredes se retira de "Fiebre de Baile" por lesión: Camila Andrade volverá pese a ser eliminada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista fue uno de los concursantes más emblemáticos del programa.

Esteban Paredes se retira de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Chilevisión anunció la salida del exfutbolista Esteban Paredes de la competencia de "Fiebre de Baile" y confirmó el regreso de Camila Andrade al espacio.

A través de un comunicado señalaron que "Esteban Paredes deberá retirarse producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación continúe con normalidad".

"Agradecemos el compromiso, dedicación, esfuerzo y talento que Esteban puso durante su participación donde demostró su progreso y recibió permanentemente el cariño del público", agregaron.

En ese sentido anunciaron que Camila Andrade, la más reciente eliminada del programa, regresará a "Fiebre de baile" y "tomará el lugar que el exfutbolista dejó".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada