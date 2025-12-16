"Hogwarts Legacy" gratis en Epic Games: Cómo descargarlo y hasta cuándo

Epic Games anunció que el juego "Hogwarts Legacy" puede descargarse gratis por tiempo limitado, a través de su tienda digital, como parte de su programa de juegos gratuitos y permite acceder sin costo a uno de los títulos más vendidos de los últimos años.

Desarrollado por Avalanche Software, el videojuego es un RPG de acción en mundo abierto ambientado en el universo de Harry Potter. Desde su lanzamiento, destacó por su propuesta accesible y por atraer tanto a seguidores de la saga como a jugadores nuevos.

Durante el mes de diciembre, Epic Games suele reforzar su calendario de regalos, aunque pocas veces ha incluido un juego AAA de este nivel. La promoción permite obtener la versión completa del título, sin restricciones de contenido.

La historia se sitúa en el siglo XIX y sigue a un estudiante con habilidades vinculadas a la Magia Antigua. El recorrido incluye escenarios como Hogwarts, Hogsmeade y el Bosque Prohibido, combinando exploración, combate y progresión de habilidades.

Cómo descargar

La oferta busca ampliar la base de usuarios de Epic Gamesy coincide con el inicio del período de vacaciones.

Ingresa a la Epic Games Store desde tu navegador o abre la aplicación oficial en PC. Inicia sesión con tu cuenta o crea una si aún no tienes una. Busca "Hogwarts Legacy" en el buscador de la tienda. Verifica que el precio figure como gratis durante el período promocional. Haz clic en "Obtener" y confirma la compra. El juego quedará guardado de forma permanente en tu biblioteca, listo para descargar cuando quieras.

La promoción está disponible hasta el 18 de diciembre de 2025. Una vez reclamado dentro del plazo, el título se conserva para siempre en la cuenta del usuario.