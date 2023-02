Pastor muere tras intentar imitar a Jesús con ayuno de 40 días

Un pastor de Mozambique murió luego que quiso imitar a Jesús en el ayuno de 40 días que realizó en la Biblia.

Según dio a conocer la BBC, Francisco Barajah, fue trasladado al hospital de Beira en estado crítico, donde fue diagnosticado con anemia aguda e insuficiencia de sus órganos digestivos luego de haber estado 25 días sin comida ni agua.

Pese a que los equipos médicos intentaron hidratar al hombre con sueros y alimentos líquidos, éste había perdido peso hasta el punto de no ser capaz de ponerse de pie, y falleció en el lugar.

El hermano del hombre aseguró que en su iglesia acostumbraban hacer ayunos y que su diagnóstico de muerte fue erróneo, ya que Barajah habría fallecido por la presión baja que padecía desde bastantes años.

