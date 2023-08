Paro maletero en aeropuertos argentinos: Cancelación de vuelos afectó a 13 mil pasajeros

Un paro de trabajadores de la empresa Intercargo, iniciado el lunes, provocó la cancelación de decenas de vuelos en los aeropuertos argentinos de Ezeiza, Aeroparque y en la provincia de Córdoba, afectando a casi 13 mil pasajeros que compraron el servicio en las empresas JetSmart y Latam.

La medida tomada por los empleados de la empresa a cargo de la logística operativa en los aeropuertos -traslado, despacho y entrega equipajes-, fue levantada tras una reunión de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) con la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, informacion informada.

Un hombre de nacionalidad chilena que vacacionaba en Buenos Aires reclamó en C5N que "me están esperando en el trabajo" y que desde las 15:00 del lunes se encontró en el aeropuerto: "Me dicen que vaya a descansar y regrese, pero no tengo más dinero. Ni un peso ni un dólar para tomarme un cafecito, un agua".

En JetSmart se cancelaron 46 vuelos hasta la mañana de este martes, se cancelaron más de 8.200 pasajeros desde las terminales en Aeroparque y Ezeiza.

"JetSMART informa que deberá cancelar 10 vuelos domésticos programados para este martes 15 de agosto debido a las complicaciones causadas por las medidas de fuerza injustificadas que los empleados de la empresa estatal Intercargo , afiliados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), iniciaron sin anterior aviso la tarde de este lunes 14 de agosto y que se extenderán hasta las primeras horas de la mañana de hoy", excluyó la firma en un comunicado.

LA SITUACIÓN ACTUAL EN LOS AEROPUERTOS

Tras el fin de la huelga espontánea, en las próximas horas se espera la regularización del cronograma de vuelos en las próximas horas.

Desde JetSmart precisaron que el origen de la huelga de los trabajadores "surge del reclamo de los empleados de Intercargo, representados por APA, hacia la empresa de servicios aeroportuarios Swissport por cuestiones de encuadramiento sindical ".

La filial Latam constituyó esta jornada en un comunicado que "se registraron demoras en la entrega de equipajes y cancelaciones en vuelos desde Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba", indicando que hubo 16 vuelos afectados y "más de 4.600 pasajeros entre arribos y partidas " .

"Actualmente, la operación se reanudó paulatinamente y esperamos regularizarla en las próximas horas", precisaron en otro comunicado luego de la suspensión de la acción gremial.

Para este martes Latam canceló, entre sus vuelos, el de las 12:34 horas desde Aeroparque a Santiago de Chile.