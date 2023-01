"BiciBandido": Youtuber ciclista se hace viral por golpear autos y ahora dice que lo amenazan

Cristian asegura estar viviendo una pesadilla. El hombre de 37 años, de Buenos Aires, Argentina, es conocido como "BiciBandido" en Youtube y las redes sociales, donde se hizo viral por un video en que golpea los autos que se interponen en la ciclovía, en distintos recorridos por su ciudad.

Pero la difusión de aquellos registros le trajo graves consecuencias. En conversación con TN, aseguró haber sido víctima de amenazas, al igual que su familia, pues usuarios de internet filtraron sus datos personales.

"Me arrepiento y no lo estoy haciendo más, son videos viejos", explicó el argentino, que también compartía sus andanzas en TikTok.

Que onda con este? Es como un Gabino Silva pero con bicicleta pic.twitter.com/qg0aSlIkNV — Cosme Fulanito 🎩 (@CosmeFulanito0k) January 9, 2023

Según Cristian, debido a las amenazas debió abandonar su principal fuente de ingresos: Desde hace 12 años vende artículos mediante Mercado Libre, pero usuarios encontraron su cuenta y lo llenaron de insultos.

"Tuve que dejar de vender. No sé de qué voy a vivir realmente", señala ahora.

Los videos causaron polémica, aunque también hubo algunos que rescataron el mensaje tras sus acciones, sin compartir la violenta forma que tenía de protestar contra los automovilistas.

"No pensé que se iba a armar todo esto. Voy a tener que cambiar mi ropa y comprarme otro casco para que no me reconozcan", reflexionó Cristian.