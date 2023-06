Chofer vio un asado en la calle y pidió un choripán, pero era una celebración familiar

Un joven venezolano relató una curiosa anécdota que le ocurrió durante la celebración del Día del Padre en Argentina, cuando paró a comprar un choripán en la calle y terminó interrumpiendo una comida familiar.

Según relató en el vídeo subido a TikTok, el joven que trabaja como chofer de una aplicación de viajes, estacionó su vehículo al ver una parrilla en la calle y confundirse con que era un comercio ambulante. En ese momento, se acercó a un grupo de gente que miraba el asado y pidió un choripán.

"Me estoy comiendo mi choripán parado, viendo el teléfono y se me acerca una señora: 'Hola, ¿cómo andas? Todo bien'", detalló y apuntó que le pareció raro. En ese momento, la mujer le preguntó si conocía a otro hombre llamado Jairo, también venezolano, pensando que era su invitado. El joven contestó que "no todos los venezolanos nos conocemos".

Ante la confusión, salió otro hombre desde el interior de la casa y le preguntó quién lo había invitado, que era una fiesta familiar. El tiktokero quedó desconcertado y les comentó su error, mientras toda la familia se reía de él.

A pesar de la situación, no le cobraron el choripán y lo incluyeron por unos minutos en la celebración.