Bachelet y Enríquez-Ominami participarán en encuentro internacional de políticos progresistas en Bruselas

El miércoles 7 de junio se llevará a cabo en en Bruselas, Bélgica, la segunda edición del Día de América Latina del Grupo Socialistas y Demócratas, una de las agrupaciones políticas del Parlamento Europeo, en el que participarán la expresidenta Michelle Bachelet y el cuatro veces candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, como coordinador del Grupo de Puebla -del que es fundador-.

A la instancia también asistirán los mandatarios Inácio Lula Da Silva (Brasil) y Alberto Fernández (Argentina), el exprimer ministro José Luis Rodríguez Zapatero (España), los expresidentes Ernesto Samper (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador), entre otros líderes progresistas.

El tema del evento será: "Hacia una Nueva Agenda Progresista Unión Europea – América Latina"; y buscará estrechar lazos entre las fuerzas progresistas de América Latina y Europa, y contribuir al debate y al fomento de una mayor y mejor cooperación, con el objetivo de crear y aplicar una agenda social, democrática y medioambiental en ambas regiones.

Bachelet y Enríquez-Ominami son los únicos políticos chilenos invitados, y ya confirmaron su participación.

📣 Get ready for the S&D Latin America Day!



Join us on 7 June to discuss the future of EU-Latin America relations and common challenges with our many great guests from 🇨🇱🇧🇷🇨🇴🇪🇨🇦🇷🇵🇪🇪🇺



More info: https://t.co/j1HbwBKZ91 pic.twitter.com/cuOgQzdvCY