Lula viajará a China en marzo para buscar inversiones

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará inversiones en numerosos sectores en el viaje que realizará en marzo a China, el principal socio comercial de Brasil y uno de los mayores inversores en el país, afirmó este miércoles su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

"La meta es atraer más inversiones. Tenemos muchas posibilidades y oportunidades, principalmente en energías renovables, hidrógeno verde, infraestructura, complejo de salud, área aeroespacial, educación, ciencia y tecnología, agricultura y turismo", dijo Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil.

Tras una reunión interministerial este miércoles para preparar el viaje del jefe de Estado a China, cuya fecha aún no ha sido definida, el vicepresidente agregó que no hay ningún área en que no se pueda ampliar y profundizar la relación con el gigante asiático.

Dijo igualmente que otro objetivo es diversificar el comercio bilateral con China, que desde 2009 desplazó a Estados Unidos como mayor destino de las exportaciones brasileñas, pero cuya demanda es principalmente de materias primas.

El Gobierno de Brasil considera que tiene grandes perspectivas de ampliar las relaciones con China debido a que Lula es visto como un socio más confiable que el ahora expresidente Jair Bolsonaro, que en varias ocasiones criticó las inversiones chinas en Brasil.

La posibilidad de un mayor acercamiento en estos momentos fue confirmada por la decisión de China de enviar a su vicepresidente, Wang Qishan, a la ceremonia de investidura de Lula el pasado 1 de enero.

El líder progresista brasileño ya anticipó que aprovechará su viaje a China para promover su idea de crear un grupo de países que pueda intentar mediar en la guerra entre Ucrania y Rusia, que ya se la propuso a los mandatarios de Estados Unidos, Francia y Alemania.

"Lula tiene razón. Necesitamos promover la paz. La articulación de los países que no están directamente involucrados en el conflicto es importante. Brasil tiene una tradición de trabajar por la paz y el liderazgo de Lula puede marcar la diferencia", afirmó Alckmin.

Según los datos oficiales citados por el vicepresidente, las inversiones acumuladas de China en Brasil suman cerca de 70.000 millones de dólares.

El comercio bilateral entre Brasil y China supera los 150.000 millones de dólares anuales, con un superávit para el país latinoamericano de 28.000 millones de dólares.

El vicepresidente afirmó que aún no fue definida la fecha para el viaje de Lula a China pero que lo más probable es que sea en la segunda quincena de marzo.