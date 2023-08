Presidentes reunidos en la Cumbre Amazónica evitaron poner metas concretas de deforestación

Los presidentes de la Amazonía, reunidos este martes en la ciudad brasileña de Belém, se comprometieron a impulsar "una nueva agenda" de cooperación en el bioma, pero evitaron metas concretas de deforestación y se enredaron en relación a la explotación de combustibles fósiles.

En una extensa declaración de 113 puntos, los ocho países amazónicos establecieron una vaga hoja de ruta para garantizar la supervivencia de la selva, con medidas para la gestión del agua, la seguridad, la salud, las infraestructuras sostenibles y la promoción de los derechos humanos de los pueblos tradicionales.

La declaración fue el broche a la IV reunión de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que contó con cuatro de los ocho mandatarios convocados: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), en calidad de anfitrión; Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia) y Dina Boluarte (Perú).

"Estoy convencido de que la historia de la Amazonía será medida a partir de este encuentro. Que habrá un antes y un después", afirmó Lula durante su discurso en la sesión plenaria.

Muitos falam sobre a Amazônia e, muitas vezes, nunca estiveram nela. Agora é a Amazônia levantando sua voz para que o mundo assuma o compromisso com o desenvolvimento aliado com a preservação do nosso bioma.



