Brasil: Al menos ocho muertos tras explosión de un silo en una cooperativa agrícola

El hallazgo de cinco cuerpos en la madrugada de este jueves y la muerte de una persona que había quedado herida elevó a ocho el número de víctimas de la explosión en un silo de una cooperativa agrícola en Palotina, municipio en el interior de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina y Paraguay, informaron los bomberos.

Otras once personas quedaron heridas, nueve en estado grave, por la explosión en una caldera de un silo utilizado para secar granos, mientras que los equipos de rescate aún buscan a una persona declarada como desaparecida.

Los bomberos, que trabajaron durante toda la madrugada en las tareas de búsqueda y remoción de escombros, también consiguieron rescatar con vida a un hombre que igualmente había sido declarado como desaparecido.

Las autoridades del estado de Paraná montaron una fuerza especial de búsqueda con cerca de 35 bomberos y socorristas de las ciudades de Palotina, Cascavel y Toledo que ha trabajado de forma ininterrumpida desde que se produjo el accidente.

La explosión ocurrió al final de la tarde del miércoles en el silo principal de la C.Vale, una de las mayores cooperativas agroindustriales de Brasil.

Según un comunicado de C.Vale, el "siniestro de grandes proporciones" destruyó la unidad central de recepción de granos "por causas aún no identificadas".

De acuerdo con la Defensa Civil, la mayoría de las víctimas estaba en un túnel que comunica dos de los silos y que se derribó como consecuencia de la explosión.

La fuerte detonación también causó daños en otros tres de los silos del complejo agrícola.

Los habitantes de la ciudad de Palotina dijeron haber escuchado un fuerte estruendo que provocó la ruptura de ventanales en algunas casas vecinas a la planta agrícola.

Algunos dijeron haber sentido la explosión a cerca de ocho kilómetros de distancia de la sede de la cooperativa.

C.Vale es una cooperativa agroindustrial con plantas en los estados de Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Río Grande do Sul, y que también cuenta con cooperados en Paraguay. Es considerada la quinta mayor empresa agrícola del sur de Brasil en ventas y la segunda de Paraná.

